India, ecco la strategia zero emissioni entro il 2070

L'India ha reso noto quali saranno le misure che adotterà per raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2070, pubblicando la sua strategia a lungo termine per le basse emissioni e lo sviluppo (nota anche come LT-LEDS) in occasione del vertice COP 27 in Egitto. In base all'Accordo di Parigi, che impone al mondo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius al di sopra delle temperature preindustriali, tutti i Paesi sono tenuti a presentare rapporti che mostrino come ci arriveranno. Finora, solo 56 Paesi al livello mondiale hanno presentato i loro LT-LEDS.