India, leonessa muore di Covid allo zoo: positivi altri 8 felini

La drammatica ondata di contagi di Covid-19 in India ha raggiunto anche lo zoo di Chennai, nello stato del Tamil Nadu, dove è morta una leonessa e altri otto leoni sono risultati positivi al coronavirus. Al momento non è chiaro come si siano contagiati i felini, ospiti dell'Arignar Anna Zoological Park, chiuso ai visitatori il 20 aprile con la seconda ondata di contagi della pandemia.

La settimana scorsa, lo staff ha notato che i leoni avevano perso appetito, tossivano e starnutivano. Nove dei felini sono risultati positivi al test. Neela, una femmina di nove anni, era praticamente asintomatica, ma è morta giovedì, ha reso noto oggi lo zoo. Altri due leoni più anziani, di 23 e 19 anni, vengono monitorati con attenzione e sottoposti a trattamenti veterinari.

Lo zoo ha sottolineato che erano stati seguiti tutti i protocolli di sicurezza. Tutto lo staff è vaccinato, viene testato regolarmente e indossa tute protettive quando è in contatto con gli animali. Il cibo viene inoltre trattato con raggi ultravioletti.