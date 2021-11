Indian School of Hospitality e Sommet Education al via il piano di sviluppo nella Regione Indiana

GURUGRAM, India e GLION-SUR-MONTREUX, Svizzera, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Sommet Education, network leader nell'insegnamento in hospitality management e cucina con i suoi istituti di fama mondiale tra cui Les Roches, École Ducasse e Glion Institute of Higher Education, ha recentemente stretto una partnership strategica con la Indian School of Hospitality (ISH), fondata dal veterano indiano dell'ospitalità Dilip Puri.

I partner mirano a offrire nel futuro uno standard globale di istruzione a un numero sempre maggiore di aspiranti leader nel settore dell'ospitalità e delle arti culinarie in India e nei paesi vicini. Nell'ambito di questa partnership l'École Ducasse, riferimento mondiale per l'educazione nelle arti culinarie e pasticcere, apre il suo primo campus in India presso la ISH, mentre Les Roches, una delle migliori scuole del mondo specializzata nella formazione per il settore dell'ospitalità, annuncia un'alleanza accademica con la ISH per i suoi programmi di hospitality management universitari e post-laurea.

Durante un evento che si è tenuto a Delhi NCR per celebrare la partnership, Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education e Dilip Puri, fondatore e CEO della Indian School of Hospitality, hanno annunciato i loro piani di sviluppo futuri per l'India. Il primo passo di questo piano è l'espansione dell'attuale campus ISH Gurugram che includerà ulteriori 2.300 metri quadrati di aule e cucine per la formazione e aree dedicate agli studenti, raggiungendo una capacità complessiva di oltre 500 studenti all'inizio e 1.200 durante l'intero anno. Le nuove strutture sono in costruzione e saranno operative entro l'inizio del 2022.

Negli anni la ISH è diventata un punto di riferimento per il settore grazie alla sua offerta formativa, i curriculum di respiro globale e le sue infrastrutture all'avanguardia; l'espansione del campus consentirà ad un numero ancora maggiore di studenti talentuosi di avvicinarsi all'eccitante settore dell'ospitalità e delle arti culinarie e diventare futuri leader che guideranno l'industria verso il successo.

Oltre al campus di Gurugram, Sommet Education e ISH stanno valutando l'opportunità di un secondo campus a Mumbai, Bangalore o Hyderabad. I due partner intendono inoltre lanciare una rete di Studios targati École Ducasse in città selezionate in tutta l'India: scuole di cucina che soddisferanno le esigenze di professionisti, appassionati e di tutti coloro che desiderano cambiare la loro carriera, migliorando le loro competenze e acquisendo nuove capacità. Tra le città che sono state prese in considerazione per la nascita dei nuovi campus rientrano Nuova Delhi, Mumbai e Bangalore.

Insieme, i partner hanno condiviso la loro ambizione di diventare il più grande attore nel settore dell'ospitalità e dell'educazione culinaria in India nei prossimi 3 anni, supportata da piani di espansione globale.

Dilip Puri, fondatore e CEO dell'Indian School of Hospitality, ha commentato: "ISH condivide gli stessi valori e la stessa mentalità imprenditoriale e di sviluppo di Sommet Education. Il panorama dell'istruzione superiore in India si sta rapidamente trasformando per soddisfare le esigenze di una fascia demografica giovane. ISH vuole essere un attore trainante di questa trasformazione aiutando i migliori marchi del mondo dell'istruzione a creare un pool di talenti non solo globale, ma anche dotato di un set di competenze a prova di futuro".

Per l'occasione,Benoit-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education, ha dichiarato: "L'India è uno dei paesi in più rapida crescita al mondo, grazie anche ai settori dell'ospitalità e del turismo, i quali contribuiscono efficacemente alla crescita economica e all'occupazione. Mercato giovane e dinamico, l'India è la piattaforma di sviluppo perfetta per i marchi internazionali dell'istruzione in cui investire e innovare".

About Indian School of Hospitality

Indian School of Hospitality (ISH) è un istituto di istruzione superiore focalizzato sulla reimmaginazione dell'educazione all'ospitalità per la generazione di oggi e le aziende di domani. ISH fa parte della rete globale di Sommet Education con 18 campus in 8 paesi.

Nel suo modernissimo campus di Gururgam (Delhi NCR), ISH offre programmi di laurea, diploma e certificato in gestione dell'ospitalità e arti culinarie a livello universitario e postuniversitario. I loro programmi culinari sono offerti con l'esperienza, il know-how e il riconoscimento industriale del marchio globale École Ducasse, e i programmi di gestione dell'ospitalità sono offerti in alleanza con Les Roches, una delle scuole di business leader nel mondo dell'ospitalità. Affiliato alla Gurugram University, ISH è anche l'unico istituto indiano ad avere un'alleanza accademica con i leader asiatici nelle arti culinarie, At-Sunrice GlobalChef Academy, Singapore.

www.ish.edu.in

About Sommet Education

Sommet Education Education Sommet Education è il gruppo leader mondiale nella formazione in hospitality management. La rete globale di prestigiose istituzioni comprende le scuole di hospitality business di origine svizzera, Glion Institute of Higher Education e Les Roches, insieme alla scuola di arte culinaria e pasticceria École Ducasse. Nell'aprile 2021 Sommet Education ha acquisito Invictus Education Group, istituto sudafricano leader nella formazione, aggiungendo così quattro nuove scuole al suo portfolio: International Hotel School; IHS Gaming, Istituto dedicato all'industria dei casinò; SAE, istituto volto alla formazione multimediale ed infine Summit, specializzato nella formazione BTB e nella consulenza aziendale. Nel 2021, Sommet Education si espande anche in India attraverso la partecipazione di una quota maggioranza nella Indian School of Hospitality (ISH) con un campus a Gurugram (Delhi NCR). Complessivamente questi istituti offrono 400 programmi laurea, master e corsi di specializzazione a 9.000 studenti nei campus provenienti da oltre 100 nazioni e 10.000 iscritti. L'insegnamento è distribuito in quattro continenti con 18 campus, nonché attraverso piattaforme di apprendimento remoto all'avanguardia. Le scuole hanno una rete di 60.000 ex alunni influenti nel settore dell'ospitalità e non solo. Sommet Education è l'unico gruppo specializzato in formazione nel settore dell'hospitality management che vanta due istituti classificati nei primi quattro posti della classifica delle migliori scuole di Hospitality e per la loro reputazione tra i datori di lavoro. (QS World University Rankings 2021).

www.sommet-education.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699132/Sommet_Education_ISH.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1671487/Sommet_Education_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1699133/ISH_Logo.jpg

Contatto per i media - Sommet Education Anouck Weiss, VP – Communication media@sommet-education.com