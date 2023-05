Indoor Rowing: aperte le iscrizioni alla 21^ edizione del C2 Open Rowerg Championships di Roma

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 oltre 700 atleti, provenienti dall’Italia e dall’estero daranno vita all’attesa manifestazione internazionale che quest’anno si svolgerà all’interno dell’impianto sportivo universitario Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto, a due passi dallo Stadio Olimpico

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 Roma tornerà ad ospitare C2 Open Rowerg Championships, (6^ Prova C2 Erg Cup 2023), tradizionale manifestazione internazionale di indoor rowing che quest’anno festeggerà la 21^ edizione. L’evento è organizzato dalla ASD C2 Team Italy, società affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio, di ASI (Associazioni Sportivesociali Italiane), della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e la partnership di ACEA.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, si svolgerà in questo 2023 all’interno del moderno e funzionale impianto sportivo universitario Sapienza Sport di Via delle Fornaci di Tor di Quinto a due passi dallo Stadio Olimpico.

I C2 Open Rowerg Championships vedranno in gara tutti i migliori specialisti dell’indoor rowing, disciplina che come è noto è ormai praticata non soltanto da canottieri ma anche da abituali frequentatori di palestre, da amatori, da atleti di altri sport. I rowers saranno suddivisi per categorie di età e di peso, con gare riservate anche al Para Rowing (categorie PR1, PR2 e PR3 e PR3II).

Saranno due intense giornate di sport nei quali sarà messa in primo piano l’integrazione e la sinergia fra atleti normodotati e portatori di disabilità.

Come ogni anno saranno numerosi i testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo che parteciperanno alla manifestazione.

ISCRIZIONI

Ci si può iscrivere ai C2 Open Rowerg Championships nelle seguenti modalità:

On line utilizzando il link presente su sito www.ergevents.it.

Quote individuali di partecipazione per tutte le competizioni:

• Atleti fino a 14 anni €15,00 • Atleti di ogni altra categoria €25,00

• Squadra Staffetta €48,00 (a squadra di 4)

• Squadra Staffetta Under 14 €20,00 (squadra di 4). Nel caso di iscrizione alle due gare individuali, la quota diventa €40,00 (€20 +€20).

• Iscrizione alle due gare individuali per atleti fino a 14 anni €25,00.

Termine iscrizioni, ore 24.00 di giovedì 11 maggio 2023. Per iscrizioni di gruppi numerosi, contattare info@ergevents.it L’elenco degli iscritti con orari gare verrà pubblicato su www.ergevents.it entro il giorno martedì 16 maggio 2023.

IL PROGRAMMA

Sabato 20 maggio 2023

C2 Open Rowerg Championship Under 14 2023 – Gara individuale su 1500 – 1000 metri

C2 Open Team Championship Under 14 – Gara a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4 x 500m)

C2 Open Sprint Championship – Gara individuale su 500 metri

Domenica 21 maggio 2023

C2 Open Rowerg Championship 2023 – Gara individuale su 2000 metri

C2 Campionato Speciale – Prova individuale a tempo -1 minuto

C2 Open Team Championships – Gara a Staffetta con squadre da 4 su 2000 metri (4x500m)