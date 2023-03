Indossare capi unici grazie alla personalizzazione di GedShop.it: dall’abbigliamento da lavoro ai gadget personalizzati

Milano, 20 febbraio 2023. Divenuto uno dei principali store di abbigliamento promozionale disponendo di oltre 20.000 articoli per uomo, donna e bambino, GedShop.it è caratterizzato da una proposta che sfrutta a pieno le potenzialità della personalizzazione, presentata a prezzi tra i più competitivi del settore, con la comodità di configurare il proprio prodotto in tempo reale con preventivi online immediati.

L’offerta è articolata in numerose categorie, che includono t-shirt personalizzate, felpe con zip, abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento per edilizia e industria, cappellini personalizzati, abbigliamento fitness personalizzato, scarpe e intimo personalizzato e tantissime altre tipologie di prodotti.

Particolarmente strutturata è anche la sezione gadget personalizzabili, in cui figurano borracce, shopper, penne, post-it, occhiali, cavatappi, portabadge, calendari, solo per citarne alcuni.

I brand in catalogo sono il risultato di un processo di selezione basato su qualità e affidabilità, soprattutto nell’ambito dell’abbigliamento da lavoro. Nel novero dei marchi sono disponibili B&C Collection, BIC® Graphic, Clique, Fruit of the Loom, Gildan, JHK, JRC, Lancelot, Payper, Roly, Siggi Workwear, Sol's e U-Power.

Oltre a una proposta competitiva, sia sul piano della completezza che dei prezzi, viene posta a disposizione dei clienti un’assistenza che riguarda l’intero processo di acquisto: dalla selezione dei prodotti alle tecniche di personalizzazione, con un supporto passo dopo passo che porta alla conclusione dell’ordine con grande semplicità.

Un grafico seguirà il processo di personalizzazione, presentando le relative bozze. Solo una volta ottenuta l’approvazione del cliente avviene l’effettiva personalizzazione del prodotto selezionato. A tutela del cliente sono stati inoltre adottati esclusivamente metodi di pagamento privi di rischi: da PayPal alle carte di credito e debito.

La conferma della qualità dell’esperienza d’acquisto arriva da prestigiose attestazioni di settore, in particolare Le Stelle dell’e-commerce del Corriere della Sera (in collaborazione con Statista) e I Migliori E-commerce d’Italia di ITQF (in collaborazione con La Repubblica Affari&Finanza).

Scegli GedShop.it per il tuo abbigliamento e gadget personalizzati, iscriviti oggi alla newsletter e avrai 10 euro di sconto sul tuo prossimo ordine!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency