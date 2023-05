Ineos: consegnati i primi esemplari del Grenadier

Ineos Grenadier è un fuoristrada 4x4 specialistico. Non capita tutti i giorni di ritirare una nuova vettura e di cimentarsi immediatamente, in una prova estrema.

I primi tre clienti dell’Ineos Grenadier sono volati in Marocco per la consegna più estrema di sempre: affrontare una delle strade più pericolose al mondo, il Passo Tizi n’Test. Gli esploratori si sono così trovati nel bel mezzo di una tempesta, che ha reso ancora più avvincente e ardua la spedizione.

I primi tre clienti che hanno ritirato la Grenadier hanno preso parte al concorso “The Hard Way Home - La difficile strada verso casa”, ricevendo un invito per partecipare a un evento di selezione su un tracciato in off-road nel Regno Unito.

Lynn Calder, CEO di Ineos Automotive ha dichiarato: “Volevamo celebrare la consegna dei primi Grenadier offrendo a tre fortunati acquirenti una spedizione unica e irripetibile. Abbiamo sviluppato una campagna innovativa finalizzata a coinvolgere i nostri clienti e follower, alzando l’asticella rispetto a una banale consegna. Fin da subito abbiamo pianificato un viaggio impegnativo per permettere alle doti del Grenadier di brillare, il team ha affrontato più di quanto ci aspettassimo”.

Ineos Grenadier: un fuoristrada 4x4 esclusivo

Pensato e progettato da zero, con un unico obiettivo, nessun compromesso, nasce per affrontare ogni condizione, offrendo un perfetto mix tra prestazioni in fuoristrada, resistenza e affidabilità.

La Ineos Automotive Limited è composta da un team di professionisti nel settore automotive, intenti nel trasformare la loro visione del 4x4 in una realtà nuova e rivoluzionaria. Ineos Group è un’azienda leader nel settore petrolchimico che vanta 194 stabilimenti in 29 paesi, con un organico di 26.000 dipendenti.

Ineos Automotive è una società sussidiaria di Ineos Group.

Nel 2019 Ineos ha registrato vendite per 61 miliardi di dollari, per un EBITDA (margine operativo lordo) di circa 6 miliardi di dollari.