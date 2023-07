Ineos Grenadier: personalizzazioni e beneficenza

Per ogni personalizzazione di colore sul Grenadier, INEOS donerà una quota in difesa dei rinoceronti e alla HALO Trust.

Il telaio a longheroni, colonna portante della nuova INEOS Grenadier, ha dimostrato di avere eccellenti doti nel fuoristrada, anche in quello più estremo. Il robusto SUV è disponibile con verniciatura a polvere nelle tonalità Rhino Grey e Halo Red. donerà, per ogni cliente che sceglierà una delle due finiture opzionali per il telaio del Grenadier, una quota alla Rhino Orphanage, in difesa dei rinoceronti e alla HALO Trust, impegnata nella rimozione delle mine.

Il telaio a longheroni, colonna portante della nuova INEOS Grenadier, ha dimostrato di avere eccellenti doti nel fuoristrada, anche in quello più estremo. Il robusto SUV è disponibile con verniciatura a polvere nelle tonalità Rhino Grey e Halo Red.

Per ogni chassis personalizzato con una delle due speciali colorazioni, INEOS donerà una quota alla corrispondente organizzazione a cui la finitura è dedicata.

La verniciatura Rhino Grey richiama l’impegno della INEOS Automotive nei confronti dell’ente Rhino Orphanage in Sudafrica, mentre la HALO RED conferma la collaborazione con la HALO Trust, impegnata in qualità di partner nello sviluppo del fuoristrada INEOS.

George Ratcliffe, Direttore Commerciale di INEOS Automotive: “Il Grenadier è un 4X4 costruito con precisi obiettivi funzionali e il nostro impegno si sviluppa volutamente su più livelli. Le nostre collaborazioni con questi enti benefici rappresentano la chiara e diretta interconnessione tra i nostri clienti e il nostro approccio al prodotto, e si pongono l’obiettivo di sostenere il lavoro fondamentale che queste organizzazioni svolgono in ambienti estremi”.

Arrie van Deventer, Fondatore e Amministratore Delegato di Rhino Orphanage: “Siamo molto orgogliosi di collaborare con INEOS Automotive, poiché ci accomuna lo stesso impegno per la conservazione della fauna selvatica africana. Le caratteristiche peculiari di Grenadier su strada e in fuoristrada ci permetteranno di trasportare più agevolmente e in tutta sicurezza i piccoli di rinoceronte feriti e malati, mentre il telaio nella tonalità a contrasto Rhino Grey ci aiuterà a far conoscere ancora di più ciò che facciamo e a consolidare le nostre molteplici attività”.