INFiLED lancia l'innovativa soluzione LED all'aperto TITAN-X a noleggio

SHENZHEN, China, 31 agosto 2021 /PRNewswire/ -- INFiLED, produttore leader a livello globale di schermi LED, è lieta di annunciare ufficialmente il lancio della sua nuova soluzione di noleggio all'avanguardia per esterni, TITAN-X, dopo diversi mesi di duro lavoro e dedizione. Nell'ambito del DNA INFiLED, l'idea alla base dell'innovazione TITAN-X è ancora forte: creare uno schermo LED a noleggio per esterni di lunga durata con trasparenza eccellente.

Michael Hao, CEO di INFiLED, ha commentato: "Per portare a termine questo impegnativo compito, abbiamo creato un team internazionale di R&S composto da 15 ingegneri di Europa e Cina, i quali, dopo sette mesi di dedizione al progetto, hanno finalmente completato TITAN-X. L'aspetto straordinario del TITAN-X risiede nel modo in cui il nostro team ha combinato l'elevata trasparenza con una eccezionale capacità di caricamento. La struttura media dello schermo sul palco all'aperto richiede una travatura del palco ogni 2 metri di schermo come protezione contro venti di oltre 20 m/sec per due livelli. Tuttavia, per il TITAN-X è necessaria una travatura da palco ogni 9,6 metri di otto livelli, grazie a un sofisticato sottotelaio pieghevole integrato all'interno del telaio TITAN. Inoltre, il sistema nel suo complesso rimane di circa 30 kg/m2, caratteristica che lo rende leggero e resistente e assolutamente straordinario".

La soluzione LED outdoor touring di grande formato ad alta trasparenza TITAN-X presenta un pixel pitch di 8,3 mm e un tasso di trasparenza elevato del 70% che consentono di offrire prestazioni di visualizzazione eccezionali per effetti visivi all'avanguardia. Ciascun armadietto offre un'ampia capacità di carico e una stabilità complessiva avanzata grazie all'esclusivo sistema di protezione anti-vento triangolare posteriore pieghevole in grado di resistere a velocità del vento di 20 m/sec per eventi all'aperto, mentre lo schermo può raggiungere altezze fino a 24 metri. Gli armadietti extra-large da 1.200 x 1.200 mm presentano un design esclusivo con un'innovativa operazione di sollevamento da dolly che accelera i tempi d'installazione in misura considerevole.

Il suo sistema dolly dedicato facilita il trasporto e rende l'installazione più efficiente. Il design pieghevole di ciascun armadietto consente di risparmiare spazio di stoccaggio, e anche con gli accessori aggiuntivi, gli armadietti possono essere trasportati nei carrelli. Grazie a un'elevata luminosità di 5.000 nit e protezione IP65, è una soluzione affidabile e resistente in qualsiasi condizione meteo e di illuminazione. Il TITAN-X può essere personalizzato e assemblato ad angolazioni di ±15 e offre pertanto la possibilità di adattarsi a un palco illimitato e a requisiti di progettazione creativa come l'effetto curvo.

Il TITAN-x INFiLED sarà disponibile a partire da agosto 2021.

Informazioni su INFiLED

INFiLED è un'azienda high-tech leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per schermi LED a grande formato. La gamma di applicazioni dei prodotti INFiLED comprende segnaletica digitale, trasporti, sport, eventi, comando e controllo, branding e riunioni aziendali, applicazioni creative e molto altro. Con installazioni in oltre 85 Paesi e più di 178 brevetti, dati record nel settore, INFiLED punta a essere un marchio leader di produttori di schermi a LED per illuminare il mondo con una festa visiva.

