Infiorata di Noto 2022 - Il famoso “tappeto fiorito” di Via Nicolaci torna ad accogliere il pubblico in presenza per la 43° edizione, realizzata con il supporto di Italy Sotheby’s International Realty

Noto, 5 maggio 2022 - Quattrocentomila fiori – tra margherite, rose, garofani e specie caratteristiche delle campagne netine – coloreranno la 43° edizione dell’Infiorata di Noto, il famoso tappeto floreale che copre Via Corrado Nicolaci. Organizzata dal 13 al 17 maggio 2022 dal Comune di Noto con il supporto di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo, l’edizione di quest’anno è dedicata al Ventennale del riconoscimento Unesco per il Val di Noto ed è pronta a riaccogliere il pubblico in presenza con i 16 tradizionali bozzetti (su un’area di 700 mq) e una novità: un ticket di 2,50 euro per chi è non residente nella storica città Barocca.

“L’Infiorata di Noto è stata iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (REIS). Ha un valore immenso e le memorie storiche vengono riportate nel presente, in un contesto da sogno che ben esprime il senso dell’arte barocca. L’evento è ricco di appuntamenti culturali, spettacoli, mostre, oltre al celeberrimo Corteo Barocco, con più di 200 figuranti che riportano in vita le 7 famiglie aristocratiche della Città e indossano i preziosi costumi settecenteschi. L’introduzione del ticket, decisione sofferta e non facile, si è resa necessaria per i costi della manifestazione, compresi i servizi di accoglienza offerti ai nostri ospiti” commenta il Sindaco di Noto Corrado Figura.

“Siamo entusiasti di sostenere questa storica manifestazione – commenta Clemente Pignatti Morano, managing partner di Italy Sotheby’s International Realty, sponsor dell’evento – perché come parte di un network internazionale crediamo che il valore del territorio e della tradizione siano il punto di partenza di una crescita culturale su più ampia scala. Grazie all’apertura, a febbraio 2021, del nostro decimo ufficio proprio in Piazza del Municipio, ci siamo ancora più avvicinati alle bellezze – storiche, architettoniche e non solo - che rendono Noto unica nel mondo.”

L’INFIORATA 2022, E LA STORIA DELLA MANIFESTAZIONE

Quest’anno la 43° edizione dell’Infiorata sarà ispirata al Ventennale dell’Iscrizione alla Lista Unesco del Val di Noto (World Heritage List). Il 29 Giugno dell’anno 2002, infatti, l’Unesco iscriveva fra i siti Patrimonio dell’Umanità le 8 città tardo-barocche del Val di Noto: Caltagirone, Catania, Militello Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Sicli.

L’antica tradizione dell’Infiorata risale al Barocco, e all’epoca in cui Gian Lorenzo Bernini allestiva le feste papali, specialmente in occasione delle celebrazioni primaverili o estive come il Corpus Domini o la festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma. La tradizione di creare tappeti fioriti si ispira alla più antica tecnica del mosaico e delle sue infinite sfaccettature di colore. Diffusasi poi da Roma nel resto d’Italia, a Noto raggiunge una punta di eccellenza. Ogni anno vengono coinvolti numerosi artigiani che, nei giorni precedenti la manifestazione, trasferiscono il disegno da loro pensato sul manto stradale di via Nicolaci, servendosi di gessetti colorati. Solo l’ultimo giorno -quest’anno venerdì 13 maggio - i petali dei fiori andranno a ricoprire i disegni, componendo un mosaico di diverse espressioni di forme e stili.

Per ricoprire la totalità dei disegni, gli artigiani lavorano anche tutta la notte, fino al mattino della domenica.

Il pendio, lungo 122 metri e largo 7, valorizza il lavoro degli artisti, permettendo di cogliere l’intero mosaico con un colpo d’occhio.

Per la realizzazione delle varie sfumature di colore, gli artigiani utilizzano le essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea come foglie di mirto, finocchietto, lentisco, oltre a foglie e steli di garofani, crusca e carrube.

Il primo dei 16 bozzetti, raffigurante lo stemma della città di Noto, sarà come da tradizione collocato all’inizio e verrà realizzato dai ragazzi dell’istituto d’Arte di Noto.

ITALY SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY IN VAL DI NOTO E SICILIA

Perla sudorientale della Sicilia, Val di Noto è considerato un tesoro di grande valore artistico e accoglie allo stesso tempo coste e meraviglie naturali impareggiabili. Come tutta l’isola, quest’area vanta un passato ricco di cultura e tradizioni che hanno spinto Italy Sotheby’s International Realty a sceglierla come sede del decimo ufficio in Italia nel febbraio 2021.

Circa ottanta le proprietà attualmente in portfolio in Sicilia - da tenute storiche e Relais de charme e ville fronte mare, castelli e aziende vinicole – tra cui spiccano un lussuoso casale di design con piscina in Val di Noto, un esclusivo Riad nel centro di Noto e un’elegante villa del Novecento con piscina e vista mare nella campagna ragusana.

La Val di Noto è una delle mete più ricercate in assoluto - soprattutto Noto, Modica e Ragusa – e gli acquirenti in questa zona, per la maggior parte da nord Europa e America, prediligono appartamenti in centro che possano diventare strutture ricettive. Forte interesse anche per ville in campagna con piscina e giardino: non solo turn-key properties ma anche proprietà da ristrutturare in masserie di lusso e hotel.

Le richieste annuali iniziano proprio con lo svolgersi dell’Infiorata, fino a raggiungere il picco nel periodo estivo, quando si possono apprezzare a pieno le meraviglie della Sicilia, a cominciare dalle sue spiagge incontaminate, e magari incrociare volti noti – di artisti, cantanti e attori - che sull’isola hanno trovato casa.

