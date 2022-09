Inflazione, bonus 200 euro e politica Bce insufficienti: serve la scala mobile?

L’inflazione continua a salire e l’aumento dei prezzi dell’energia spinge al rialzo anche quelli alimentari. In questa situazione, Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all’università del Sannio (Benevento), spiega in un’intervista a Money.it che “la politica monetaria restrittiva della Bce è insufficiente per combattere gli aumenti, così come lo sono gli interventi spot come il bonus 200 euro”.

In particolare, guardando il carrello della spesa, i prezzi continuano a correre senza sosta: quelli dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ad agosto crescono del 9,7%, un aumento che non si registrava da giugno 1984. Rallentano invece i prodotti ad alta frequenza d’acquisto: da +8,7% a +7,8%.

Quanto all’energia elettrica, i prezzi del mercato libero crescono del 20,5% da luglio e del 135,9% su base annua. Quelli del gas salgono del 22,8% rispetto al mese precedente e del 62,5% rispetto ad agosto 2021. Questa dinamica è solo in parte compensata dal rallentamento dei prezzi del gasolio per mezzi di trasporto (-9,2% il dato mensile), della benzina (-10,4% da luglio) e del gasolio per riscaldamento (-6,0%).

Intanto la Banca centrale europea, ha aumentato i tassi di interesse, con l’obiettivo di spegnere la fiammata inflazionistica. Ma ancora non sono state messe in campo soluzioni definitive.