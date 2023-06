Inflazione, Ceo Crédit Agricole Italia: "C'è anche speculazione, oggi difficile leggere consumi"

Oggi l'inflazione ha anche un carattere "speculativo" e comunque "è difficile leggere i consumi". A sottolinearlo è stato Giampiero Maioli (Ceo Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer), parlando all'incontro ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento’, promosso a Milano da Centromarca.

"C'è una inflazione speculativa - ha detto Maioli - perché se penso al settore degli hotel e degli alberghi nel periodo Covid hanno avuto tutti sostegni possibili mentre adesso hanno raddoppiato i prezzi e sono tutti pieni".

Maioli ha quindi evidenziato che "c'è anche una selezione del modo di spendere. Ad esempio i giovani spendono molto meno in auto, puntano sul noleggio temporaneo, anche per 3 mesi e poi via. I giovani sono più razionali, quindi velocissimi ad adattarsi alle nuove esigenze. E' difficile leggere i consumi".