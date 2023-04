Inflazione, Coop: "Italiani tagliano spesa al supermercato del 5%"

Nei primi due mesi del 2023 drastico calo per carne, pesce, ortofrutta e vanno sempre più al Discount

I prezzi dei prodotti di prima necessità e di largo consumo, in particolare gli alimentari, spingono gli italiani a ridurre le quantità di quasi il 5% (4,9%) degli acquisti al supermercato nei primi due mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, a fronte di un aumento delle vendite a valore del 9% trascinato dall’inflazione dei prezzi. Il fenomeno è ben evidenziato da una ricerca dell'Ufficio studi Coop su dati Nielsen che si riferisce ai primi due mesi del 2023. Ed è così che gli italiani sono indotti ad adottare una strategia del risparmio preferendo prodotti in promozione, prodotti a Marca del Distributore (Mdd) e, non ultimo, rivolgendosi ai Discount.

Passato il Natale, dunque, gli italiani hanno fronteggiato la perdurante inflazione con un 'decluttering', alleggerendo soprattutto carne, pesce ortofrutta, a favore della gastronomia vegetale sostitutiva, delle specialità etniche e di piatti pronti freschi. In particolare, i consumatori hanno ridotto del 17,5% gli acquisti di carne ovicaprina, del 13,6% dei cibi precotti, del 10,9% dei surgelati e anche del 9,8% di carne bovina e del 8,4% di formaggi. Il taglio dei consumi riguarda anche i prodotti per la cura della casa (-7,7%), le bevande (-5,7).

In controtendenza salgono le vendite soprattutto delle specialità etniche che registrano un +11,4%, di preparati e piatti pronti freschi +11% e carni avicunicole (+8,8%) ma anche prodotti dietetici salutistici (+5%).

In questo contesto i manager del retail Food & Beverage ritengono 2 su 5 che tra le leve strategiche che le imprese del settore dovrebbero adottare l'investimento sui prodotti a marca del distributore, il 40% la sperimentazione di nuovi formati o di canali di vendita e il 36% il miglioramento del posizionamento di prezzo a scaffale dei listini, secondo quanto emerge da un sondaggio pubblicato nel rapporto Coop 2022.