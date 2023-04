Inflazione e crisi energia condizionano anche le gite scolastiche

Primavera tempo di gite per gli studenti italiani, ma a mettersi in viaggio saranno solo la metà. Crisi energetica e inflazione stanno infatti condizionando non poco i programmi di scuole e genitori: per l'Osservatorio di Skuola.net i costi di trasporto, vitto e alloggio stanno avendo un forte impatto sugli itinerari e sulla durata del viaggio di istruzione. La maggior parte degli istituti ha intanto scelto come destinazione l'Italia e quasi la metà delle gite non dureranno più una settimana, ma due o tre giorni.