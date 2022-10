Inflazione, Federdistribuzione: non è proprio corsa al discount ma vendite sù

"Più che corsa al discount è il consumatore che sta cambiando le sue attenzioni e abitudini spostandosi gradualmente dai prodotti Premium, come viene confermato da una leggera flessione degli acquisti dell'1,5%, ai prodotti di primo prezzo, che sono più convenienti e crescono di un punto percentuale". E' quanto afferma Carlo Alberto Buttarelli, direttore Ufficio Studi e Relazioni di Filiera di Federdistribuzione, interpellato dall'Adnkronos sul fenomeno della crescita degli acquisti al discount da parte degli italiani in tempi di forte aumento dell'inflazione, come certificato oggi dall'Istat con i prezzi del carrello della spesa a +10,9% a settembre.

"La forma distributiva del discount comunque continua a crescere appunto perché negli anni si è fortemente evoluta, - spiega Buttarelli- si tratta a tutti gli effetti di supermercati che hanno investito nel tempo sulla qualità, contemplando anche linee Premium. Dunque è il discount che si è avvicinato di più ai consumatori piuttosto che i consumatori al discount", anche se "i discount hanno colto l'esigenza di qualità e di convenienza del consumatore e in qualche caso, la stanno interpretando molto bene".

"Il discount sta acquisendo quota all'interno della Distribuzione moderna con un posizionamento di poco oltre il 20% sul totale della Gdo. Del resto ha un'offerta più limitata rispetto al supermercato, tra il 20 e il 25% dell'assortimento". Inoltre, conclude Buttarelli, "notiamo che crescono sempre di più le vendite dei prodotti a marca del distributore, un trend che riguarda anche i supermercati e gli ipermercati". Un fenomeno certificato dall’indagine mensile di NielsenIQ di agosto che segnala un aumento di fatturato dei discount ad agosto del +11,4%.