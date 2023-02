Inflazione negli Stati Uniti sopra le aspettative, ma Piazza Affari cresce

Giornata positiva per le Borse europee, nonostante il dato non molto positivo dell’inflazione negli Stati Uniti, che frena al 6,4% su base annua, meno delle attese. Il dato è importante per le prossime decisioni della Fed e per chiarire dove si dirigerà l'economia globale. Tuttavia, dopo le previsioni sull’economia europea che hanno scongiurato la recessione, oggi il dato preliminare sul Pil dell'Eurozona ha centrato le attese, con un aumento di quasi il 2% annuale nel quarto trimestre. L’ultimo trimestre del 2022 vede poi una crescita dello 0,1% sui tre mesi precedenti.

Al Ttf di Amsterdam il prezzo del gas si aggira attorno ai 53 euro al megawattora. Prosegue la discesa del valore del petrolio, con Brent e Wti che calano di oltre l’1%. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,22% e chiude a 27.498,26. Diminuisce lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 170 punti base. Sale invece il rendimento del titolo decennale, che viaggia attorno al 4,2%.

Sul listino principale di Piazza Affari, bene Intesa Sanpaolo (+0,14%). L’istituto guidato da Carlo Messina avrebbe collocato un bond subordinato Tier 2, per un ammontare di un miliardo di euro e una durata di 11 anni. Il titolo ha ricevuto richieste per quasi 2,5 miliardi di euro. Sale anche Tim (+0,48%), che domani presenterà i nuovi conti economici aggiornati e forse l’offerta di Cassa depositi e prestiti sulla rete.

Bene poi Leonardo (+0,80%), Saipem (+1,80%), Tenaris (+2,11%), Azimut (+0,83%) e Unicredit (+1,32%). In coda, invece, Iveco (-2,37%), dopo i rialzi delle due precedenti sedute. Male anche Interpump (-0,58%) e Banco Bpm (-0,60%). (in collaborazione con Money.it)