Si chiama 'influenza del Cammello', anche nota come Mers - 'sindrome respiratoria mediorientale'- ed è un minaccia per la salute che arriva dal Qatar, dove sono in corso i Mondiali di calcio 2022. In Gran Bretagna è già scattata l'allerta e i medici hanno messo in guardia sulla possibile trasmissione da persona a persona.