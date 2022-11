Influenza, medici famiglia: "Molti più casi rispetto pre-Covid"

"L'influenza è arrivata con casi 5 volte superiori all'epoca pre-Covid". A tracciare il quadro è Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), ospite a 'Porta a porta' su Rai 1. "Ce lo mostrano i dati del bollettino Influnet dell'Istituto superiore di sanità" dice. "In particolare - aggiunge - la popolazione giovane e i bambini, che per 2 anni non si sono contagiati grazie all'utilizzo di mascherine a scuola, sono 'vergini' sul piano immunitario e più suscettibili al virus dell'influenza".