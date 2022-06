Infor Ma e Tecnodata: “Con Size&Co le aziende di Moda, Accessori e Calzaturiero possono puntare sull’innovazione gestionale”

Le due società, entrambe partner Zucchetti, mettono in comune conoscenze e competenze nella nuova verticalizzazione software

Civitanova Marche, 24/06/2022. Il settore della moda sta reagendo ad una situazione di grave crisi puntando su qualità e competitività, attraverso l’innovazione di prodotto e di processo. Per farlo sono necessarie capacità progettuale e forte predisposizione al cambiamento, oltre a strumenti gestionali e tecnologici adatti a supportare una tale evoluzione. Strumenti, questi, spesso difficili da reperire per le ‘medie’ imprese, che possono però contare su un supporto prezioso: Size&Co, una verticalizzazione software integrata con la soluzione Zucchetti di fascia alta Adhoc Infinity, destinata ad aziende che gestiscono articoli con taglie e altre varianti come il colore (in particolare per il settore delle calzature).

Size&Co nasce dalla collaborazione fra Infor Ma e Tecnodata, aziende - entrambe partner Zucchetti - con una lunga esperienza nello sviluppo di progetti applicativi complessi, che hanno messo le proprie conoscenze e competenze al servizio per progetto. Da qui il valore aggiunto della proposta: unire la lunga esperienza nel settore della moda con la capacità di utilizzare ed integrare le nuove tecnologie e di progettare e governare architetture gestionali complesse. Size&Co è la soluzione ideale per imprese di medie e grandi dimensioni: nativamente web, non necessità dunque di installazione sul computer, e rappresenta l’evoluzione tecnologica della precedente versione client server Trendy.

“Dopo oltre 10 anni di conoscenze e stima reciproca tra le nostre aziende - spiega Giuseppe Finocchi, titolare di Infor Ma - mettiamo in comune esperienze e competenze maturate nel tempo per fornire un prodotto capace di sostenere le imprese in un percorso di innovazione, oggi più che mai necessario”. E anche il titolare di Tecnodata, Giuseppe Peluso, porta l’attenzione sul rapporto fra le due aziende partner Zucchetti. “La collaborazione con Infor Ma – afferma l’imprenditore - nasce sicuramente da esperienze comuni e competenze complementari di grande spessore, ma ancora prima dalla condivisione degli stessi valori di etica professionale che hanno rafforzato l’affinità e le sinergie”.

Intanto arrivano i primi riconoscimenti sul campo, con le aziende che scelgono di utilizzare Size&Co. Tra le imprese che lo hanno già fatto c’è Exena, società di Civitanova Marche leader nel settore delle calzature antinfortunistiche, realizzate con alti standard tecnologici e qualitativi. Del resto l’affidabilità dimostrata negli anni da Infor Ma e Tecnodata rappresenta una garanzia dell’efficienza del nuovo prodotto.