Informazione internazionale dall’'Adnkronos Live' al podcast ‘Notizie dall’Ucraina’

Il podcast di approfondimento di Adnkronos ‘Notizie dall’Ucraina’ nasce, nel panorama dell’informazione di guerra, col fine ultimo di proporre un punto di vista terzo, un osservatorio imparziale, che si sforza di offrire una modalità di ‘fare’ informazione non urlata. Un podcast, proprio per la sua modalità riflessiva, può essere lo strumento più adeguato per una riflessione corale che vada oltre l’affanno della cronaca quotidiana.

Una finestra informativa attenta a cosa succederà nell’equilibrio globale del nostro pianeta dopo la guerra, quali tendenze, conseguenze e quali possibilità. Uno spazio aperto al mondo, doveroso visti gli ascolti in oltre 40 paesi, che accoglie testimonianze come quella ad ‘Adnkronos Live’ di Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia: “Abbiamo visto nella pandemia un'Europa che ha risposto in maniera molto unita ed efficace, e lo stiamo vedendo anche di fronte alla terribile guerra che stiamo purtroppo vivendo in Ucraina. Personalmente, sono convinto che ne uscirà un'Europa più forte, più coesa, più pronta a impegnarsi in quelli che sono i suoi valori, il diritto internazionale e la nostra sicurezza comune".