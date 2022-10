Infortuni, Bettoni (Inail): "Importante asseverazione, al centro cultura della prevenzione"

“Il convegno di oggi, voluto da Sistema Imprese e Uni insieme a Inail, è importante per promuovere quella cultura della sicurezza a tutela delle lavoratorici e dei lavoratori in tutti i settori. L’asseverazione è un tema importante, Inail se ne occupa insieme a Uni e ai comitati paritetici dal 2001. Pertanto, lavoriamo tutti insieme mettendo al centro la cultura della prevenzione a tutela delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici. Inail ci sarà sempre in questo percorso”. Ad affermarlo, ad Adnkronos/Labitalia, Franco Bettoni, presidente Inail, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.