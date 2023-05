Due operai di Conversano, in provincia di Bari, sono morti questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di via La Gravinese, alla periferia di Monopoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Monopoli e della Polizia scientifica che stanno ancora operando. Le due vittime avevano rispettivamente 64 e 62 anni.