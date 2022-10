Infortuni, Naviglio (Aifos): "Norme tecniche migliorano sensibilità su sicurezza sul lavoro"

“Il nostro ruolo nell’ambito dell’Uni e dei tavoli tecnici che gestiscono la realizzazione di queste norme tecniche è sempre quello di avere un occhio alla sicurezza sul lavoro. La nostra presenza tende a sottolineare e a fare sempre maggiore attenzione nei luoghi di lavoro, e quindi le norme tecniche e le prassi di riferimento servono sempre più a migliorare all’interno delle aziende la sensibilità sulla sicurezza sul lavoro e anche degli stakeholder delle aziende”. Ad affermarlo Francesco Naviglio, segretario generale Aifos, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.