Infortuni, Orlando: "Ispettorato lavoro, al più presto nomina direttore"

Prima di mettere mano a provvedimenti di rinforzi sui controlli con cui garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza nei posti di lavoro il ministero di via Veneto deve risolvere un problema legato all'Ispettorato nazionale del lavoro relativamente al suo vertice. Così, a quanto si apprende da fonti sindacali, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, nel corso del confronto con i leader di Cgil, Cisl e Uil avrebbe spiegato "di aver chiesto al Csm di disporre la messa in fuori ruolo di Bruno Giordano", l'attuale direttore dell'Inl che spera il ministro sarà dunque avvicendato al più presto possibile. "E' mia intenzione procedere a breve ad un nomina", avrebbe spiegato ancora augurandosi come "tenuto conto della drammatica situazione sul fronte degli incidenti mortali sul lavoro, non debbano pesare, sulla mia richiesta, anche le vicende che purtroppo attraversano negativamente l'organo di autogoverno della magistratura".