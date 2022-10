Infortuni, Pariscenti (Ebiten): "Già asseverato oltre 70 organizzazioni su sicurezza nel terziario"

“Ebiten è l’organismo paritetico nato nel 2009 e svolge tutte le attività nell’ambito di salute e sicurezza nel comune ambito di rappresentanza. Ebiten ad oggi rappresenta oltre 53mila lavoratori su tutto il territorio nazionale e si è fatto promotore della norma tecnica nel settore terziario avendo ravvisato che il numero di incidenti, purtroppo anche mortali, nel settore è in costante crescita. Ebiten ad oggi ha asseverato oltre 70 organizzazioni nell’ambito della salute e sicurezza nel terziario, ma auspichiamo grazie a questa norma di incrementare il numero di adesioni”. A ricordarlo Matteo Pariscenti, direttore generale Ebiten, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.