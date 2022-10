Infortuni, Ponzi (Federpol): "Impegnati trasversalmente sulla sicurezza"

“Federpol è la federazione degli istituti privati per le investigazioni, le informazioni commerciali e la sicurezza. E’ stata fondata nel 1957 e si occupa trasversalmente di sicurezza. Non potevamo mancare all’appuntamento dell’asseverazione dei Mog Ssl, abbiamo aderito con orgoglio a questo appuntamento per la riduzione degli infortuni sul lavoro”. Ad affermarlo Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale Federpol, in occasione del convegno sulle prassi virtuose in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in corso presso l’Auditorium Inail a Roma. L’incontro nasce dal percorso avviato da Uni - Ente Italiano di Normazione e Sistema Impresa che si è concluso con la pubblicazione di due norme tecniche strategiche nell’ambito dell’adozione e attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl) per le aziende del settore terziario.