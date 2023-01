Infortuni: tavolo governo-parti sociali, Cgil-Uil deluse, no risposte su risorse e investimenti

Al via oggi il primo dei 4 tavoli di confronto con le parti sociali che il governo Meloni aveva calendarizzato per la messa a punto di riforme e nuovi interventi con cui sbloccare le maggiori emergenze del Paese. Ma quello sulla sicurezza sui posti di lavoro, convocato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, per cercare di arginare la piaga degli incidenti mortali nei cantieri e non solo, nonostante la platea larga, circa 40 le rappresentanze di sindacati e datori di lavoro al tavolo, e una durata fiume di oltre 5 ore, è partito in salita.

L'apertura del ministro ad un nuovo patto sociale sulla sicurezza sul lavoro "da raggiungere facendo tesoro delle buone prassi già sperimentate durante il periodo pandemico", che sarà portata avanti da una task force, una 'alleanza sul lavoro' tra Mlps, Ministeri Giustizia, Istruzione, Pa, Salute e Università con tappe forzate e la convocazione di nuovi tavoli tecnici a cadenza quindicinale, partendo dal prossimo 26 gennaio in cui sarà affrontato il tema sull'alternanza scuola-lavoro, infatti, non ha convinto Cgil e Uil che si attendevano indicazioni più operative soprattutto sulle risorse da destinare agli interventi di prevenzione degli incidenti.

L'incontro peraltro è stato scandito da una serie di infortuni sul lavoro, avvenuti nella mattinata, uno mortale e altri due incidenti gravi, che hanno mostrato in 'diretta' la necessità di fare presto. "C’era mezzo governo, abbiamo sentito tante belle chiacchiere ma fatti pochi", ha commentato al termine della maratona il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri che ha riconosciuto come positivo l'incontro con il governo e la calendarizzazione di un nuovo tavolo tecnico ma ha rivendicato "risposte concrete alla piattaforma che abbiamo presentato unitariamente: se ci saranno più investimenti, se ci saranno più ispezioni, se si lavorerà di più sulla formazione sulla prevenzione". Ripete che "oggi, da questo tavolo, non abbiamo avuto".

Né sono arrivate, lamenta ancora Bombardieri, che ha chiesto espressamente l'intriduzione del reato di omicidio sul lavoro, indicazioni sugli impegni di spesa, sulle risorse con cui arginare la strage in corso: "non possiamo giocare con la vita delle persone. E vorrei che ci fosse questa consapevolezza che mi pare ancora non ci sia, perché tanto muoiono gli operai e i figli degli operai. Noi parliamo, chiacchieriamo, però intanto la gente muore", e con 40 sigle al tavolo, conclude, "c'è anche chi sostiene di tutto, anche la depenalizzazione delle norme sulla sicurezza".

Fredda anche la Cgil che pur riconosce "la disponibilità del governo ad avviare un confronto sulla sicurezza". Ma ad oggi, sintetizza il leader Maurizio Landini, "se sto a cosa si è ottenuto con questo incontro dico che c’è un incontro il 26 gennaio sull’alternanza scuola-lavoro e l’impegno del governo a presentarci un calendario di incontri le prossime settimane. Stop". Niente dunque, nè "sugli investimenti per la prevenzione, che vuol dire fare assunzioni all’Ispettorato del lavoro e nei servizi di medicina del lavoro e nè sugli interventi sulle ditte in appalto per far rispettare i contratti mettendo fuori dalle gare chi non rispetta le norme sulla sicurezza", elenca.

E neppure "sulla patente a punti; sul superamento delle forme di precarietà molto forti; e sulla necessità di mettere risorse per investire senza continuare a dare soldi pubblici o sostegni a quelle imprese che non applicano le norme sulla salute la sicurezza", spiega ancora Landini che mette comunque in chiaro una cosa: "nell’incontro di oggi, molto ampio con molte associazioni e con molte rappresentanze, sono emerse, da parte di qualcuno, anche richieste di modifica del testo unico sulla sicurezza: abbiamo chiarito al governo che noi non siamo disponibili a fare nessun accordo che peggiori il Testo Unico. Per noi un accordo sulla sicurezza è un’esigenza, un’urgenza ma deve mantenersi in un’ottica di ampliarne l'applicazione e di aumentare le tutele".

Critiche e ammonimenti da parte della Cgil anche sull'alternanza scuola-lavoro che ha visto una coda polemica con la rappresentanza dei presidi sul finire dell’incontro. "Per quello che riguarda anche l’alternanza scuola lavoro abbiamo proposto di superare l’obbligatorietà, e chiesto di introdurre una certificazione delle imprese, una formazione per i tutor e la necessità che questo strumento diventi uno strumento oggetto di discussione vera anche con gli studenti. Non c’è più tempo da perdere non c’è più tempo per non affrontare in modo nuovo questa piaga dei morti sul lavoro", conclude Landini. Neutra invece la Cisl che attende i fatti per poter giudicare sul merito l'operato del governo mentre l'Ugl di Paolo Capone ha chiesto di iniziare un ragionamento "dal potenziamento dell'organico degli ispettori e dagli investimenti sulla formazione".

Un tema quello sull'alternanza scuola-lavoro su cui il governo comunque ha già garantito un intervento "tempestivo" per modificarne le norme. "Non possiamo che rimanere colpiti quando a perdere la vita sono ragazzi che partecipano all’alternanza scuola lavoro. Faremo di tutto per essere tempestivi e modificare la normativa riconoscendo anche un diritto al risarcimento, anche se nessuna perdita è accettabile", ha annunciato Calderone al tavolo. Ma quello che serve per portare subito a compimento una partita difficile, ha sollecitato ancora il ministro "è una progettualità comune, riflettendo sui rischi specifici per settore, implementando la strategia nazionale di prevenzione e protezione". A cominciare "dalla necessità di intervenire su una maggiore diffusione della cultura della sicurezza già a partire dall’istruzione scolastica per preparare i futuri lavoratori".

E per il governo c'è anche spazio per "semplificare le procedure" a patto però che questo non significhi "ridurre l’efficacia dei controlli", ha aggiunto il ministro che ha respinto ogni idea di depenalizzazione. "La revisione dell’impianto normativo, per renderlo più attuale e connesso al tessuto produttivo odierno, non contempla la depenalizzazione degli illeciti". Semmai, invece, serve "il potenziamento dell’attività ispettiva e una formazione più sostanziale che possa meglio tutelare la vita di chi lavora”, ha concluso Calderone. (di Alessandra Testorio)