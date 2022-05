Inter, ultime news sulle condizioni di Nicolò Barella, uscito nel finale del match della Dacia Arena per una botta al ginocchio destro. Il giocatore ha svolto terapie ma ha rassicurato i tifosi. "Sto bene", ha detto il 25enne sardo. Inter in campo all'indomani della vittoria in trasferta sull'Udinese e in vista del match di venerdì 5 maggio al 'Meazza' contro l'Empoli.