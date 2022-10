Infortunio Dybala, primi esami: rischia 2 mesi di stop

Lesione muscolare per l'argentino

Paulo Dybala rischia fino a 2 mesi di stop dopo l'infortunio muscolare riportato ieri, nel match che la Roma ha vinto 2-1 contro il Lecce. L'attaccante argentino si è fatto male trasformando il rigore decisivo in avvio di ripresa. Oggi Dybala si è sottoposto ad una prima parte di esami strumentali. L'ecografia effettuata dal 28enne ha confermato la presenza di una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, ma per capire il grado di tale problema servirà attendere la risonanza magnetica prevista per domani. Solo a quel punto si capiranno i tempi di recupero che varieranno dalle 4 alle 8 settimane di stop.

Ieri, dopo la gara, il tecnico giallorosso José Mourinho ha usato le parole "molto male" per descrivere le condizioni del calciatore che rischia di saltare i Mondiali 2022, in programma in Qatar tra poco più di un mese, e di tornare a disposizione di fatto nel 2023.