Inganno di primavera, cosa succede nel weekend 6-7 febbraio

(Adnkronos)

I prossimi giorni saranno contraddistinti dall'arrivo dell'anticiclone sub-tropicale che dall'Africa avanzerà inesorabilmente verso l'Italia centro-meridionale favorendo così un clima via via più primaverile. Questo assaggio di primavera però sarà solo un inganno infatti dal weekend un'intensa perturbazione atlantica ci riporterà alla realtà investendo gran parte del Paese a suon di piogge battenti, locali nubifragi e nevicate diffuse. Il team iLMeteo.it avvisa che fino a sabato pomeriggio il tempo sarà asciutto al Centro-Sud, soleggiato al Meridione e a tratti nuvoloso al Centro.

Proprio al Centro-Sud le temperature saliranno costantemente fino a raggiungere picchi di 18°C a Roma e Firenze, oltre i 20-22°C in Sardegna, Sicilia e Calabria, fino a 20 sul resto del Sud e in Campania. Al Nord, benché le temperature siano previste in aumento ma non superando i 13°C, il cielo sarà più grigio e a tratti anche piovoso (specie mercoledì). Sarà nel weekend che le cose cambieranno. Già da sabato pomeriggio/sera un fronte instabile si affaccerà al Nordovest con le prime piogge.

Domenica la perturbazione avanzerà rapidamente verso tutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche centrali (Toscana, Lazio) e in Umbria e infine sulla Campania. Le precipitazioni potranno risultare a tratti forti al Centro, moderate al Nord e diffusamente nevose sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri con circa 20-40 cm di accumulo. In questo contesto le temperature caleranno di 5-6°C ritornando in media con il periodo, soltanto al Sud continuerà ad essere mite.

Oggi - Al nord: cielo coperto con pioviggine sparsa. Al centro: cielo coperto su Toscana, Umbria, parte del Lazio, più sole altrove. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Domani - Al nord: cielo coperto, a tratti nebbioso, più sole sui monti. Al centro: cielo coperto, ma asciutto. Al sud: bel tempo, clima mite.

Venerdì 5 - Al nord: coperto, rara pioviggine. Al centro: cielo a tratti coperto, poi soleggiato. Al sud: coperto sulla Puglia meridionale, tanto sole altrove.

Da sabato comincerà a piovere al Nordovest, sole e clima primaverile al Centro-Sud, domenica maltempo.