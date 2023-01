Ingenico annuncia una partnership strategica con Klarna per rendere disponibili i nuovi servizi di pagamento flessibili presso i rivenditori che utilizzano PPaaS, la Payments Platform as a Service di Ingenico

NEW YORK, 16 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader globale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti, e Klarna, una delle maggiori banche europee che fornisce soluzioni di pagamento, hanno annunciato oggi una partnership strategica globale che faciliterà l'introduzione dei servizi di pagamento flessibili di Klarna presso i negozi fisici attraverso PPaaS, l'innovativa piattaforma di pagamento in cloud di Ingenico.

Lo shopping in-store rimane il canale principale per i consumatori e si prevede che entro il 2025 le vendite in negozio continueranno a rappresentare quasi i tre quarti della spesa totale negli acquisti di tutto il mondo1. Tuttavia, l'implementazione di nuove soluzioni per i dispositivi di pagamento in-store è tradizionalmente complessa e costosa, e potrebbe ostacolare l'innovazione o rallentare l'offerta di nuovi servizi. PPaaS consente ai suoi clienti, come banche e merchant acquirer, di scegliere direttamente da un catalogo di soluzioni di pagamento e servizi a valore aggiunto, senza la necessità di uno sviluppo software lungo e costoso, evitando la complessità associata all'implementazione su una varietà di terminali di più brand.

In qualità di leader globale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti e di partner tecnologico affidabile che collabora con oltre 1.000+ banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, Ingenico vanta oltre 40 milioni di terminali POS attivi in tutto il mondo, sia presso i piccoli commercianti che nelle più note catene retail. Quando i clienti di Ingenico implementeranno progressivamente PPaaS in tutti i loro punti vendita, Klarna potrà beneficiare della piattaforma e permettere ai consumatori di offrire le proprie soluzioni di pagamento flessibili in una varietà ancora maggiore di negozi fisici.

Kristina Elkhazin, Head of North America di Klarna, ha dichiarato: "Storicamente, il cambiamento nell'esperienza di pagamento in-store è stato sempre lento. Riteniamo che la piattaforma PPaaS di Ingenico possa essere un acceleratore significativo che ci consentirà di portare le innovative soluzioni di pagamento di Klarna ovunque i clienti vogliano fare acquisti, in ogni tipo di negozio. Siamo entusiasti di poter offrire ai rivenditori un servizio sicuro, garantendo la fiducia che si aspettano nei pagamenti che vengono elaborati e integrati nella loro infrastruttura esistente e con eventuali altre parti dei loro sistemi tecnologici".

Giulio Montemagno, General Manager di PPaaS per Ingenico, che è a New York oggi per NRF 2023, ha aggiunto: "Il commercio digitale ha reso lo shopping online un'abitudine quotidiana per milioni di consumatori in tutto il mondo. La flessibilità, la facilità e la velocità delle esperienze di acquisto online stanno ora trasformando il modo in cui i consumatori si aspettano di fare acquisti anche in negozio. E la modalità con cui le persone pagano è al centro di questa trasformazione. Klarna è stato un innovatore del settore nell'estendere le opzioni di pagamento ai consumatori online, e ora lo sta facendo anche nei negozi fisici. Questo genera sicuramente valore sia ai consumatori che ai rivenditori e non vediamo l'ora di abilitare le opzioni di pagamento Klarna in tutti i punti vendita nei nostri diversi paesi".

Informazioni su INGENICOIngenico è il leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia di esercenti, banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, i nostri terminali, le soluzioni e i servizi di livello mondiale consentono ai nostri clienti un agevole accesso all'ecosistema dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l'innovazione è parte integrante dell'approccio e della cultura di Ingenico e ispira la nostra vasta e diversificata comunità di esperti che anticipano le tendenze e contribuiscono a plasmare l'evoluzione dei punti vendita in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia del cliente e la sostenibilità ambientale sono al centro di tutto ciò che facciamo. Per maggiori informazioni: Ingenico.com.

Informazioni su KLARNADal 2005 Klarna ha l'obiettivo di semplificare lo shopping online. Con oltre 150 milioni di utenti attivi a livello globale e 2 milioni di transazioni al giorno, Klarna soddisfa le mutevoli esigenze dei consumatori, permettendo di risparmiare tempo e denaro, attraverso un'esperienza di acquisto che consente loro di pagare come e quando preferiscono. Oltre 450.000 partner a livello mondiale, tra cui H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group e Nike hanno integrato la tecnologia innovativa di Klarna per offrire un'esperienza di acquisto unica online e in negozio. Klarna ha oltre 6.000 dipendenti ed è attiva in 45 paesi. Per ulteriori informazioni: Klarna.com

