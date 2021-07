Inghilterra-Danimarca 1-1, seconda semifinale - La diretta

A Wembley la sfida per definire l'avversaria dell'Italia nella finale di domenica

Inghilterra e Danimarca in campo a Wembley per la seconda semifinale di Euro 2020. Chi vince, affronta l'Italia domenica per il titolo continentale.

LA PARTITA

La Danimarca non ha nessun timore reverenziale in casa dell'Inghilterra, spinta dalla bolgia di Wembley. L'equilibrio salta al 29' per una prodezza di Damsgaard, protagonista della prima fase del match. Il gioiellino 21enne della Sampdoria prima scalda il piede con una conclusione a giro che finisce sul fondo, poi fa centro su calcio piazzato. Al 29', punizione perfetta da 25 metri abbondanti: Pickford può solo sfiorare il pallone, 0-1. La reazione dell'Inghilterra è veemente e potrebbe produrre il pareggio al 37'.

Sterling, liberato da Kane, da pochi metri spara addosso a Schmeichel. Un giro di lancette e il gol inglese arriva. Percussione di Saka a destra e cross basso: per anticipare Sterling, Kjaer devia nella propria porta e firma l'1-1 con un'autorete al 38'.

La Danimarca incassa il colpo nel finale di primo tempo e inizia la ripresa con sicurezza, senza concedere nulla ai padroni di casa al rientro in campo.