L'Inghilterra lascia il ritiro di St. George's Park per iniziare l'avvicinamento alla finale di Euro 2020 in programma domani contro l'Italia. Il pullman della Nazionale sfila tra un fiume di persone, assiepate ai lati della strada. I giocatori, come documenta il video pubblicato su Twitter sul profilo della selezione, sono stupiti dall'entusiasmo della gente: "Incredibile".