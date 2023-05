Iniziano i test online di Harry Potter: Campioni di Quidditch

Warner Bros. Games ha annunciato che il 21 e 22 aprile inizieranno i primi test di Harry Potter: Campioni di Quidditch, un gioco online multigiocatore ncentrato sullo sport magico tratto dalla serie di film e libri. “Era da molto che i fan chiedevano un gioco sul Quidditch, e noi abbiamo lavorato per anni con gli Unbroken Studios per creare un'esperienza di gioco degna delle loro aspettative”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. “Chiamiamo a raccolta i fan e invitiamo i giocatori a partecipare a questi primi test di Harry Potter: Campioni di Quidditch perché ci aiutino in questa fase di creazione dell'esperienza”.

Prodotto da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games e dagli sviluppatori di Unbroken Studios, Harry Potter: Campioni di Quidditch un titolo indipendente dal resto della serie, un'esperienza completamente incentrata sul Quidditch in cui i giocatori possono unirsi agli amici per affrontarsi in una competizione a squadre. Il gioco segue il grande successo di Hogwarts Legacy, il titolo per console e PC uscito a febbraio che ha venduto più di 12 milioni di copie nel mondo e guadagnato 850 milioni di dollari nelle prime due settimane di vendita. Le vendite del gioco hanno superato qualsiasi altro lancio nella storia di Warner Games, e ha anche frantumato ogni record per un gioco single player su Twitch, con 1,28 milioni di spettatori durante il primo giorno dell'uscita.