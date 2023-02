Inkia Energy stima che il Perù potrebbe raggiungere le "emissioni zero" entro il 2050

LIMA, Perù, 17 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Il gruppo dell'energia Inkia Energy, società madre di KALLPA, uno dei principali produttori di energia del Perù, è fiducioso nella capacità del paese sudamericano di raggiungere l'obiettivo delle "emissioni zero" entro il 2050. Secondo L'AD del gruppo, Willem Van Twembeke, «il Perù è facilmente in grado di raggiungere questo obiettivo».

Van Twembeke afferma che il paese si trova in una situazione privilegiata, con «molte risorse energetiche naturali», come, ad esempio, lo sviluppo dell'energia idroelettrica, e «aree con molto vento per la generazione di energia eolica», oltre al gas, senza la necessità di importarlo.

Ha spiegato che: «Il gas è importante perché con le energie rinnovabili non è possibile controllare quanto si genera in un giorno», quindi è necessaria «la flessibilità degli impianti a gas.» Tuttavia, sottolinea che ci vorranno almeno 20 anni per raggiungere l'obbiettivo e che, lungo il percorso, le batterie, sempre più economiche, contribuiranno a questa transizione.

Secondo gli esperti, il Perù, come il resto del pianeta, deve affrontare la sfida della transizione energetica nei prossimi decenni e dovrà trovare il proprio percorso, nel quale il gas naturale potrebbe ancora svolgere un ruolo importante.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030 includono "intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti", il che ha spinto i paesi a iniziare a parlarne.

Secondo il direttore del Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, la matrice energetica peruviana è relativamente pulita: il 54% è idroelettrico, il 38% termoelettrico, dipendente dal gas naturale, e il restante 7% è distribuito tra diverse fonti rinnovabili, rendendo il 92% della matrice "relativamente pulita".

Inkia Energy, società madre della peruviana KALLPA, uno dei principali generatori del Perù, è un gruppo energetico presente in sette paesi dell'America Latina: Argentina, Bolivia, Cile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Perù, dove ha sede.

Gestisce un portafoglio aziendale che include oltre 4,800 MW di generazione di energia e 2,2 milioni di clienti nella distribuzione dell'elettricità, oltre a impianti di lavorazione del gas naturale.

