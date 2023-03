Giovedì 23 febbraio, presso la sala convegni comunale di Palazzo Cambieri, a Mortara, in provincia di Pavia, ha avuto luogo la XIII edizione del progetto itinerante “Innamòrati di Te”, indirizzato a combattere la violenza sulle donne e più in generale la violenza di genere. In tale contesto è intervenuta l’assessore all’Urbanistica e Pgt, Cristina Maldifassi.