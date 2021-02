Innovatec, Cda istituisce Advisory Board: Elio Catania presidente

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

Innovatec allarga il perimetro e istituisce un Advisory Board che ricoprirà un ruolo propositivo e di indirizzo strategico per vagliare future opportunità nei settori della sostenibilità, dell'innovazione e della transizione energetica ed ecologica. Il Cda della holding quotata e attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha reso noto che nella riunione del 12 febbraio 2021 ha deliberato la costituzione dell’Advisory Board e che ha presiederlo sarà Elio Catania, figura di spicco nel panorama manageriale italiano e in programmi di rilancio e sviluppo e composto da altri quattro membri di elevato standing provenienti da realtà d’eccellenza del settore della consulenza e dell’impresa.

Innovatec spiega che oltre al presidente Elio Catania, l’Advisor Board è composto da Pietro Colucci in qualità di Vicepresidente ed esperto di ambiente ed economia circolare, Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista Quale Energia, come esperto di Transizione Energetica, Francesco Inguscio, fondatore di molte startup alcune delle quali negli Usa, come esperto di innovazione tecnologica e digitale, e Umberto Tamburrino, esperto di energie rinnovabili e Ceo di fondi infrastrutturali in Italia ed all’estero esperto in processi di internazionalizzazione.

"L’istituzione dell’Advisory Board è un’innovazione importante per Innovatec" commenta Roberto Maggio, presidente e amministratore delegato di Innovatec osservando che la società é "una delle prime realtà italiane ad adottare questo tipo di Comitato, molto presente invece in aziende di altri Paesi industrializzati".

"All’Advisory Board -sottolinea Maggio- va il compito di fare da collante tra il Consiglio di Amministrazione ed il top management, instaurando un dialogo complementare che crei spazi di crescita e porti flessibilità, competenze e visione all’azienda".

"Fondamentali in questo scambio di valore -argomenta ancora il numero uno di Innovatec- saranno le riflessioni sulla sostenibilità, l’innovazione e sulla transizione energetica ed ecologica che i professionisti di grande standing che compongono l’Advisory Board potranno offrire al management di Innovatec al fine vagliare le migliori future opportunità strategiche di business".