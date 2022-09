Innovazione, arriva l'IoT e l'industria dei rifiuti diventa smart

Grazie alle soluzioni IoT di Zerynth, l'Elbana Servizi Ambientali, l'azienda italiana attiva nella gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nei territori Comunali dell'Elba, ha potuto ottimizzare i processi, ridurre i consumi e minimizzare l’impatto ambientale. La società che supporta le aziende nella digitalizzazione dei processi produttivi spiega che "l'Internet of Things consente infatti di disporre di un sistema di sorveglianza continuo del funzionamento di tutti gli impianti presenti negli stabilimenti, risparmiare sui costi ed efficientare i processi e le tempistiche di lavorazione, con un impatto decisivo in termini di sostenibilità sia economica che ambientale".

"La soluzione implementata da Zerynth ha permesso a Esa di supervisionare continuativamente e in modo rapido tutti i processi interni agli stabilimenti con ottimi benefici finali, soprattutto in termini di sostenibilità economica e ambientale. Inoltre, grazie alla visualizzazione dei dati in tempo reale su dashboard intuitive, ora è possibile monitorare il funzionamento degli impianti, dei consumi e i tempi di apertura delle porte dei capannoni" ha spiegato Livio Giannotti, vice presidente di Elbana Servizi Ambientali (Esa) sottolineando che "la tecnologia IoT ci è stata d’aiuto per sviluppare un progetto orientato a monitorare i processi gestionali più sensibili, al fine di contenere l’impatto ambientale degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio dell’Isola d'Elba e disporre di uno strumento di misurazione in grado di fornire dati precisi per la redazione del nostro Bilancio Sociale".