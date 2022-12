Innovazione, Canova(Iulm): 'Avvento Intelligenza Artificiale implica scenari inediti'

"L’avvento dell’Intelligenza Artificiale implica l’irruzione del nuovo in uno scenario in cui il già noto, l’acquisito e il risaputo sono obbligati a mettersi in discussione e a ridefinirsi in uno scenario inedito, in un nuovo ecosistema cognitivo in cui anche le linee di demarcazione fra bene e male, fra giusto e ingiusto, fra lecito e illecito sono destinate a ricollocarsi in modo originale". Lo ha sottolineato il Rettore della Iulm, Gianni Canova, nel corso della presentazione della Ricerca sull’Intelligenza Artificiale e l’etica come sfida contemporanea, realizzata dall’International Corporate Communication Hub con l’Universita Iulm.