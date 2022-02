Innovazione: Ceo Ntsg, al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing

Al via due nuovi cantieri che prevedono applicazioni inedite della tecnologia Of che sfrutta la tecnologia della fibra ottica sensing, una tecnologia grazie alla quale si riesce a fare una 'radiografia' di infrastrutture importanti come dighe o acquedotti e che è al servizio della sicurezza sia di chi lavora nei cantieri sia di chi viaggia sulle strade e autostrade. Ad annunciarlo è Paolo Persi del Marmo, Ceo di Ntsg, l'azienda italiana che detiene la licenza di brevetto di un sistema di monitoraggio in fibra ottica in grado di rilevare e misurare le deformazioni 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida. E le due inedite applicazioni del sistema di controllo tecnologico a distanza ricadono negli obiettivi di interventi di messa in sicurezza previsti dal Pnrr.

La prima applicazione sarà nel cantiere di Metropolitane Milanesi sotto l’autostrada A4 a Cinisello Balsamo, partirà a febbraio e il cantiere durerà 4 mesi. Il secondo progetto sarà portato avanti con Autostrade per l’Italia, partirà entro marzo e prevede il controllo dinamico del peso dei veicoli in transito e riconoscimento automatico della targa del mezzo. Il Ceo di Ntsg spiega che il progetto di Cinisello Balsamo "è estremamente importante e altamente innovativo in quanto mai realizzato prima d’ora. Consiste nel monitoraggio di un tratto autostradale dell'A4 (Cinisello Balsamo) durante gli scavi della metropolitana per il prolungamento della linea M1 di Milano".

"Il sistema Of System - prosegue Persi del Marmo- sarà installato sulla piattaforma autostradale per il monitoraggio di eventuali movimenti dovuti ai lavori di scavo sottostanti per tutta a la durata dei lavori e per l’intera tratta. Permetterà di eseguire le lavorazioni con estrema serenità per la sicurezza di tutti, in quanto la piattaforma autostradale sovrastante viene costantemente monitorata". Persi del Marmo spiega inoltre che il secondo progetto consiste in un sistema di 'pesatura dinamica dei mezzi' in transito sull’autostrada per verificare se ci sono dei mezzi fuori dal peso consentito o dichiarato. Questa applicazione si chiama Of Wim- Optical Fiber Weight in Motion".

"Oltre a rilevare il peso dei mezzi in transito, Of Wim monitora anche altri parametri come peso per asse e peso totale del mezzo; velocità del mezzo; tipologia del mezzo; direzione di marcia del mezzo; larghezza del mezzo; temperatura dell’asfalto; conteggio dei mezzi transitanti e controllo del traffico" aggiunge il Ceo che sottolinea ancora che "questo sistema permette l’identificazione dei mezzi con peso diverso da quello dichiarato e, grazie all’utilizzo di videocamere per la ripresa del contesto, avviene il riconoscimento del numero di targa del mezzo e l’identificazione ed intercettazione dello stesso da parte delle forze dell’ordine presenti in zona".

"Si tratta di interventi che rientrano a pieno titolo nei programmi di finanziamento del Pnrr - afferma infine Persi del Marmo - infatti la Missione 3 del Pnrr (62 miliardi di euro) per le infrastrutture ha come obiettivo un aumento della sicurezza complessiva della rete stradale, trasferendo la titolarità della manutenzione di ponti, viadotti e cavalcavia delle strade di tipo inferiore ad Anas o alle società concessionarie autostradali che hanno una maggiore capacità di pianificazione e manutenzione rispetto ai singoli comuni o alle province".