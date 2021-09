Inaugurata a Paderno Dugnano (Mi) la nuovissima flagship station di Q8. Un hub di servizi in grado di soddisfare al meglio le diverse esigenze legate alla mobilità. Situata lungo la superstrada “Milano-Meda”, si sviluppa su un piazzale di 8.000 mq garantendo numerose postazioni di rifornimento sia per veicoli con motorizzazione tradizionale endotermica sia (benzina, gasolio, gpl e a breve metano) che per quelli elettrici.