Innovazione e territorio, le due giornate del Forum Sostenibilità

Giovedì 15 settembre a Roma si svolgerà la VI edizione del Forum Sostenibilità. L'evento si svolgerà presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 in Roma, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.comunicazioneitaliana.tv.

Un’edizione speciale della durata di due giornate, Sostenibilità&Innovazione (15 settembre) e Sostenibilità&Territorio (16 settembre), ulteriormente arricchita dalla Sustainability Experience del Forum Sailing Cup (16-18 settembre, golfo di Napoli). Il Forum affronterà il tema dell’Innovazione Sostenibile in ambito manageriale e istituzionale da diverse angolature: dall’innovazione organizzativa in ambito Hr, volta a favorire le nuove modalità di lavoro e a promuovere il benessere delle persone in azienda, all’innovazione tecnologica in grado di ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente, passando per le riflessioni sulla sostenibilità e in ambito comunicazione, It, supply chain e molto altro. A queste e altre tematiche sarà dedicata un’intensa giornata di approfondimenti che coinvolgeranno Csr Manager, Chro, Responsabili Comunicazione e Opinion Leader del mondo della Sostenibilità, della Csr e delle istituzioni. L'evento sarà diffuso dall’agenzia di stampa Adnkronos.

Agenda lavori: 09:00-10:10 Phygital Talk di Apertura: "La ripartenza 'sostenibile'. Il futuro del paese tra iniziative green, cultura d'impresa e responsabilità istituzionale"; 10:15-10:45 Phygital Speech “Investire in maniera sostenibile nella blue economy”, a cura di Paolo Longobardi, Consulente Finanziario Zurich Bank Italia; 10:50-11:10 Phygital Speech “La sostenibilità ambientale: il coaching per condurre il cambiamento” a cura di Valeria Cardillo Piccolino, Senior Behavioural Scientist CoachHub; 11:15-11:55 Phygital Talk “L'analisi Esg è uno strumento rappresentativo del valore e del potenziale di crescita dell'azienda? Esperienze a confronto” con la partecipazione di Luigi Bottos, Head of Esg Certification Strategic Centre Rina; 12:00-13:00 Phygital Talk “Verso il 'lavoro sostenibile'? Ripensare l'organizzazione per un nuovo tipo d'impresa” condotto da Benedetto Buono, Founding Partner Buono&Partners; 14:30-14:50 Phygital Speech “Sostenibilità e Rsi come leve strategiche per lo sviluppo delle imprese e del business” a cura di Roberto Savini Zangrandi, Board Member "Compassion Italia Onlus";

14:55-15:40 Phygital Talk: “L'approvvigionamento e la supply chain sostenibili in tempo di crisi: opportunità o utopia?” condotto da Stefano Beretta, amministratore delegato Scotwork Italia; 15:45-16:05 Phygital Speech “Solidarietà intergenerazionale: perché una mentalità antifragile può supportare il diversity management?” a cura di Barbara D'Onofrio, Solution Manager Giunti Psychometrics; Antonio Sacco, psicologo esperto in psicologia della prestazione Consulente Risorse Umane; 16:10-17:10 Phygital Talk “L'innovazione salverà il pianeta? Come ridurre l'impatto della produzione e del business grazie alla tecnologia” condotto da Massimiliano Pontillo, presidente Pentapolis Group / Direttore responsabile Eco in Città / Responsabile relazioni istituzionali e partnership AssoBenefit; 17:15-18:00 Phygital Talk “Oltre il profitto, oltre la reputation: ridefinire e ampliare la responsabilità sociale delle imprese” condotto da Adriano Solidoro, docente in Organizzazione Aziendale Università degli Studi di Milano Bicocca.

La seconda giornata del 16 settembre farà da apripista per il Forum Sailing Cup (16/17/18 settembre) con due sessioni tematiche, che si terranno ad Ischia: 17:30-18:00 Phygital Speech ”Nel disequilibrio costante, l'equilibrio è una scelta. Come vivere meglio nella tua vita privata, professionale e sportiva” a cura di Paolo Manocchi, Business Coach e Direttore HumanWare Compendium; 18:05-18:50 Phygital Talk “Road to Sustainability: quale sarà il ruolo delle risorse umane?” condotto da Renato Geremicca, Founder e Art Director Laboratorio Creativo GereBros, intervento di Anastasia Titova, Global Head of Hr and Organization Falck Renewables Group