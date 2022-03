Innovazione, poliambulatorio digitale 'EpiCura' entra nel welfare aziendale

EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia, annuncia il suo ingresso nel mercato del welfare aziendale. L'obiettivo è "dare ad aziende lungimiranti, di qualsiasi dimensione, che vedono nelle proprie risorse un elemento imprescindibile, la possibilità di prendersi davvero cura della salute e del benessere dei propri dipendenti grazie a servizi innovativi" sottolineano da EpiCura. Il poliambulatorio "riflette la chiara strategia di crescita di EpiCura che a fine settembre 2021 ha concluso una nuova raccolta di capitali del valore complessivo di 5 milioni di euro, con Europ Assistance Italia".

La compagnia dell’assistenza privata del Gruppo Generali, in qualità di lead investor, con un investimento di 3 milioni di euro, ha scelto EpiCura con una logica di partnership industriale per garantire ai propri assicurati e clienti i servizi socio-assistenziali del poliambulatorio digitale a livello nazionale. Dall’inizio della propria attività nel 2017 ad oggi, il poliambulatorio ha raccolto più di 8 milioni di euro. "Oggi, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, in un contesto di mercato del lavoro profondamente cambiato, strategie di welfare destinate al benessere e alla semplificazione della vita dei dipendenti acquistano ancora più valore diventando per le aziende una vera e propria leva di attrazione e retention dei talenti e per i dipendenti una parte irrinunciabile del proprio pacchetto remunerativo" sottolinea Alessandro Ambrosio, Ceo e Co-Founder di EpiCura.

"Non stupisce quindi - aggiunge Ambrosio- che queste nuove politiche non siano più appannaggio solo delle grandi corporate ma vengano sempre più implementate anche dalle Pmi che, nonostante siano state messe a dura prova dalla pandemia, hanno reagito imprimendo un salto di qualità nell’adozione di soluzioni evolute di welfare aziendale, assumendo consapevolezza del proprio ruolo sociale".