Innovazione: Poste modello d’eccellenza secondo l’indagine dell’Università di Pavia

Poste Italiane è stata riconosciuta tra le 10 imprese italiane a più alto tasso di innovazione trasformativa, dall’Itir (Institute for Transformative Innovation Research) il nuovo centro di ricerca dell’Università di Pavia, avanguardia di eccellenza per lo studio dell’innovazione trasformativa. Si tratta di un concetto che si riferisce alla capacità delle aziende di rinnovare i modelli di business, avviare una trasformazione digitale e perseguire una transizione ecologica e sociale. Il grado di innovazione trasformativa è stato stimato grazie ad un “transformation index”, un indice composito basato su tre dimensioni (riferite al periodo 2019-2021): la trasformazione percepita sul web da parte di terze parti; in questo caso sono state considerate complessivamente 2,4 miliardi di menzioni online da stampa web e social network; la trasformazione interna alle organizzazioni, grazie ad un campione di 26.809 dipendenti; la performance economico-finanziaria, sulla base di dati ufficiali.