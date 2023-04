Innovazione, Rossi Albertini (Cnr): "Con 'Quasar' lanciamo un ponte verso le nuove tecnologie"

Le nuove tecnologie rese "comprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente". E' l'obiettivo del fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini che torna questo sabato, alle 10,15 su Rai 2, con un nuovo round della trasmissione 'Quasar', nuovo programma condotto dal fisico nucleare e noto divulgatore scientifico. "In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, le persone rischiano di trovarsi spaesate e di non capire la realtà che le circonda. La missione del programma è di rendere le nuove tecnologie comprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente" spiega Rossi Albertini conversando con l'Adnkronos.

Fino a pochi anni fa, osserva, "chi avrebbe immaginato che Internet e gli smart phone avrebbero rivoluzionato le nostre vite? Oggi esistono altre tecnologie, come l’intelligenza artificiale, il Metaverso, il computer quantistico, che le rivoluzioneranno ancora di più. Non è il caso di conoscerle al più presto, per sfruttarle nel modo migliore?". "In 'Quasar' mostreremo i principi su cui si basano queste e altre nuove tecnologie, attraverso simulazioni ed esperimenti semplici e sorprendenti ma scientificamente rigorosi, utilizzando strumenti e oggetti di uso quotidiano" anticipa inoltre il fisico nucleare del Cnr.

Ad accompagnare Rossi Albertini in questo viaggio, è Fabio Gallo, volto di Linea Blu, che si occupa di salvaguardia dell’ambiente marino, e Marita Langella, che ci porterà a conoscere aziende, associazioni e consorzi impegnati nella transizione all’economia circolare. A impreziosire ulteriormente le puntate, la presenza di Antonio Giuliani. Il comico e attore romano sarà infatti protagonista, con Valerio Rossi Albertini, della parte destinata alla 'biomimetica', ovvero le nuove tecnologie che si ispirano alle eccezionali abilità di alcuni animali, "uno spazio ideato anche per i più piccoli, che ribadisce l’intento didattico e pedagogico di questo nuovo programma" assicura Rossi Albertini.