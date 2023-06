Innovazione, Salvatore Turrisi (Sielte), "Spirito d’iniziativa ed empatia, le parole chiave della mia azienda"

“Spirito d’iniziativa e empatia sono le parole chiave della mia azienda”. Lo ha detto Salvatore Turrisi, presidente di Sielte Spa, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni, promotrice della cerimonia di premiazione, in onore di Giuseppe Turrisi, che si è tenuta ieri sera, presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni a Roma. “Prima di questo, ho fatto tanti lavori, l’uno diverso dall’altro, ma non mi sono mai dato per vinto”, ha sottolineato Turrisi. “Ho sempre lavorato duro, ho creduto in questo progetto e ho provato a realizzarlo partendo da zero”, ha affermato Turrisi.

“È importante che le nuove generazioni non si spaventino, non abbiano timore di sbagliare e tentino di realizzare i propri sogni”, ha specificato Turrisi. Il presidente di Sielte Spa ha poi ricordato il rapporto con il padre, Giuseppe, che, pur essendo talvolta conflittuale, lo ha spinto a fare del proprio meglio. “Questo premio, in ricordo di mio padre, che mi ha sempre stimolato e spronato, vuole investire nei giovani e restituire loro la possibilità di poter credere in qualcosa di concreto”, ha detto Turrisi.

“Sielte Spa crede e supporta le fasce più giovani, largamente inserite all’interno della realtà aziendale, dove vige un clima di totale empatia volto ad abbattere ogni forma di divario da generazionale a gerarchico, per un clima di lavoro disteso e proficuo”, ha concluso Turrisi.