Era presente anche Giorgio Ventre, direttore scientifico Apple Developer Academy, università Federico II di Napoli, all’evento di presentazione di “Road - Rome Advanced District”, il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università. Ventre ha sottolineato l’importanza che un distretto tecnologico come Road può avere per il sistema Paese.