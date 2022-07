Inondazioni a Sydney, ordine di evacuazione per 3.500 persone

La richiesta delle autorità, già gestiti 17 avvisi di evacuazione per altri 6.000 cittadini

Le autorità di Sydney hanno chiesto a migliaia di abitanti della città di evacuare a causa delle inondazioni causate da piogge torrenziali. Sono 15 gli ordini di evacuazione in vigore rivolti a 3.500 persone, mentre sono stati gestiti 17 avvisi di evacuazione per altre 6.000, riporta il quotidiano 'The Sydney Morning Herald'.

Gli esperti prevedono che le piogge continueranno fino a martedì. Le prossime 24 ore sono considerate le ore più pericolose. Il ponte Windsor -che attraversa il fiume Hawkesbury- nella città di Sydney è stato chiuso a causa dello straripamento del corso del fiume.

Da parte sua, la compagnia di trasporti della regione del New South Wales ha consigliato ai conducenti di evitare viaggi non essenziali.