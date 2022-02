InPost Group, Vinted lancia la partnership europea per la consegna e-commerce

L'accordo consente al sito di moda di seconda mano di accedere a 35.000 punti di consegna su otto mercati

MILANO, 17 febbraio 2022 /PRNewswire/-- InPost Group, il principale fornitore europeo di servizi per e-commerce, ha firmato un accordo di partnership quinquennale con Vinted, la più grande piattaforma online consumer-to-consumer in Europa dedicata alla moda di seconda mano, per diventare uno dei partner di spedizione di Vinted in tutta Europa. Il servizio sarà fornito con il marchio InPost nel Regno Unito, in Polonia e in Italia e con il marchio Mondial Relay in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

L'accordo sfrutterà l'ampia rete transfrontaliera di InPost, composta da 35.000 punti di consegna fuori casa, offrendo ai membri di Vinted un'opzione economica e comoda che consente loro di ricevere gli acquisti in un orario adeguato alle loro esigenze, invece di attendere a casa la consegna dei pacchi. Oltre ai risparmi sui costi relativi alla consegna a domicilio, le spedizioni presso i locker dei distributori automatici di pacchi (APM) e altre sedi riducono le emissioni di CO 2 di due terzi nelle città rispetto ai servizi porta a porta.

"Questa è la nostra prima partnership per le consegne paneuropee, che coinvolge tutti gli otto mercati in cui siamo presenti, e siamo certi che sarà solo l'inizio", ha dichiarato il CEO di InPost Rafał Brzoska. "Il nostro accordo con Vinted dimostra che InPost ha la portata e le competenze adatte per diventare partner strategico nelle consegne fuori casa per le aziende che operano sui mercati di tutta Europa, con particolare attenzione ai servizi fuori casa. Siamo lieti di far parte delle soluzioni di spedizione di Vinted".

Vytautas Atkočaitis, Direttore spedizioni di Vinted, ha dichiarato: "In qualità di azienda impegnata a offrire ai nostri membri soluzioni eccellenti per inviare e ricevere pacchi, con particolare attenzione alle opzioni PUDO e locker, siamo lieti di continuare la nostra partnership di successo con InPost e Mondial Relay su diversi mercati in Europa."

Vinted è la più grande piattaforma online consumer-to-consumer in Europa dedicata alla moda di seconda mano, con oltre 50 milioni di iscritti in 13 Paesi europei, così come negli Stati Uniti e in Canada.

InPost (AEX: INPST) è la piattaforma e-commerce leader in Europa. Fondata in Polonia da Rafał Brzoska nel 1999, InPost ha una rete di oltre 20.000 locker per pacchi in Polonia, Regno Unito e Italia e fornisce servizi di corriere e di evasione per oltre 40.000 rivenditori e-commerce in Polonia.

Posizionata strategicamente nell'ecosistema in rapida evoluzione dell'e-commerce, InPost sta beneficiando di tendenze di mercato positive, che le consentono di espandere rapidamente la propria rete.

I locker automatici per pacchi InPost offrono ai consumatori un'opzione di consegna a basso costo, flessibile, comoda e senza contatto, che è la soluzione più rispettosa dell'ambiente per le consegne e-commerce: l'invio di pacchi ai locker InPost riduce le emissioni di CO 2 di due terzi rispetto alle consegne porta a porta nelle aree urbane e addirittura del 90% nelle aree rurali. Inoltre, riduce il traffico e fornisce ai consumatori una soluzione per ricevere pacchi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza dover attendere le consegne a casa.

L'infrastruttura IT altamente efficiente di InPost e la rapida implementazione di nuove tecnologie costituiscono una solida base per le sue operazioni e il suo sviluppo. L'applicazione mobile di InPost è una tra le più popolari in Polonia.

Le azioni della società hanno debuttato su Euronext Amsterdam nel gennaio 2021.

Nel luglio 2021 InPost ha completato l'acquisizione di Mondial Relay, il principale fornitore francese di pacchi fuori casa, che opera in Francia, Benelux e penisola iberica, rendendo la società polacca la più grande piattaforma di consegne e-commerce in Europa. Nel 2021 InPost e Mondial Relay hanno consegnato in totale oltre 517 milioni di pacchi.

Vinted è la più grande piattaforma internazionale online C2C in Europa dedicata alla moda di seconda mano, con oltre 50 milioni di iscritti, in crescita, su 15 mercati in Europa e Nord America: Francia, Germania, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, Lussemburgo, Regno Unito, nonché Stati Uniti e Canada. Fondata nel 2008 in Lituania da Milda Mitkute e Justas Janauskas, a cui si è unito il primo investitore e COO Mantas Mikuckas nel 2011, la società è ora guidata dal CEO Thomas Plantenga e supportata da sei importanti società di venture capital: Accel, Burda Principal Investments, EQT Growth, Insight Venture Partners, Lightspeed Venture Partners e Sprint Capital. Nell'intento di rendere gli acquisti di seconda mano la prima scelta in tutto il mondo, Vinted aiuta gli iscritti a vendere e ad acquistare abiti e accessori di seconda mano gli uni dagli altri, rendendo lo shopping un'esperienza mobile e social attraverso le interazioni dirette all'interno della propria community. La start-up europea ha sede a Vilnius, con uffici ad Amsterdam, Berlino, Utrecht e Praga, e conta 1000 dipendenti.

