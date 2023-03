Inps, l’istituto compie 125 anni. Una lunga storia che ha cambiato il Paese

L’evoluzione del Welfare e del Lavoro per innovare il Paese, questo il titolo della cerimonia che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha organizzato per celebrare il 125esimo anniversario della sua nascita. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha messo in evidenza come l’Inps abbia partecipato attivamente ai cambiamenti del Paese, diventando con il tempo la più grande agenzia del welfare, i cui valori sono scritti nella Costituzione italiana.