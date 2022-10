Inquinamento, Bruxelles presenta progetto

Limiti più severi per gli inquinanti e diritto al risarcimento per cittadini e ong in caso di violazione delle regole Ue sulla qualità dell'aria. Sono le novità principali della proposta della Commissione europea per ridurre l'inquinamento, presentata a Bruxelles. L'ambizione è arrivare all'inquinamento zero al più tardi nel 2050.

Secondo il progetto di direttiva, il valore limite annuale dell'inquinante più nocivo, il particolato sottile PM2.5, deve essere abbassato dagli attuali 25 a 10 microgrammi per metro cubo, con l'obiettivo di ridurre del 75% la mortalità ad esso legata entro il 2030.